МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Разрыв договора о дружбе между РФ и Украиной принесет отсутствие гарантий в соблюдении прав украинцев, проживающих в РФ и русских — в Украине; возобновление этого договора возможно после смены власти в Киеве, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Ранее президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

"Он еще раз показал, что плевать он хотел на все эти права и интересы украинцев, ему главное — это совсем другое. Вот он взял бы и товарооборот и прекратил, перестал бы нефть закупать, газ — вот я бы его понял. А договор о дружбе и сотрудничестве. Конечно, хорошо Украине от этого сотрудничества, судя по тому, что товарооборот на 20% вырос с Россией. Но зато формально договор он решил прекратить. В договоре, кроме экономики, есть еще права. Вот эти права, к сожалению, теперь не будут с точки зрения договора гарантироваться. Они выполняться-то, может, и будут, в России по крайней мере", — сказал Калашников РИА Новости.

"Будет другая власть — возобновим договор", — ответил депутат на вопрос о возможном возобновлении данного договора.

Парламентарий отметил, что своими действиями президент Украины только ухудшил отношения двух стран, при этом он показал себя именно бизнесменом, который пренебрегает правами украинцев.

"Просто он ухудшил эти отношения с точки зрения прав украинцев, проживающих в России и наоборот россиян, проживающих (на Украине)… Наплевать, видимо, на людей, на украинцев, живущих в России", — добавил глава думского комитета.

Ранее Порошенко заявил, что Украина подошла подготовленной и юридически защищенной к прекращению действия договора. Глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что его ведомство подготовило необходимый пакет документов и предложит их руководству страны в ближайшие дни. Позднее первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко уточнила, что Порошенко поручил МИД не денонсировать договор о дружбе с РФ, а просто не готовить документы о продлении его действия, по ее словам, "речь идет исключительно о непролонгации".

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году. Он является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран.