Украинские силовики 159 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 17 сен — РИА Новости. Украинские силовики 159 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, в результате обстрелов пострадал один мирный житель, заявили в понедельник в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

С 29 августа в Донбассе действует согласованное контактной группой по урегулированию конфликта в регионе "школьное" перемирие.

"С 10 по 16 сентября зафиксировано 159 нарушений режима прекращения огня со стороны ВС Украины. В результате обстрелов пострадал один мирный житель", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.