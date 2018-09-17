Ракеты для "Буков" не попадали в распоряжение добровольцев ЛНР и ДНР

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Ни одна ракета для комплекса "Бук" не попала в распоряжение добровольцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, ранее Украина сама отрицала такую возможность, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Безусловно, мы не обладаем документальной информацией о том, чтобы ополченцы ДНР или ЛНР захватили или к ним как-то попали зенитно-ракетная установка "Бук" или ракета к ней. Ранее неоднократно звучали высказывания и заявления официальных украинских лиц о том, что ни один зенитно-ракетный комплекс, ни одна ракета к нему не попали к ополченцам ДНР или ЛНР", — сообщил Конашенков.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.