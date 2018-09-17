МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Sputnik вошел в число самых посещаемых новостных и информационных агентств во Франции. Об этом свидетельствуют данные компании comScore, занимающейся вопросам планирования и оценки СМИ.

Российское агентство заняло пятое место среди всех иностранных медийных сайтов, работающих в стране, обогнав BBC, The Guardian и CNN Network. Кроме того, оно опередило французских медиагигантов Liberation CNews и Nouvelobs.

Также Sputnik вошел в двадцатку самых посещаемых медиасайтов во Франции. При этом в июле 2017-го он был на 69-й строчке рейтинга. По информации самой редакции, за это время аудитория агентства увеличилась в три раза.

Sputnik — одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском и французском в 80 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском и китайском языках.

Аудитория информационных ресурсов Sputnik — более 50 миллионов посетителей в месяц, число подписчиков аккаунта Sputnik China в "Вэйбо" достигает почти девяти миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работают свыше тысячи человек десятков национальностей.

Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис находится в Москве.