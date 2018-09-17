МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Sputnik вошел в число самых посещаемых новостных и информационных агентств во Франции. Об этом свидетельствуют данные компании comScore, занимающейся вопросам планирования и оценки СМИ.
Также Sputnik вошел в двадцатку самых посещаемых медиасайтов во Франции. При этом в июле 2017-го он был на 69-й строчке рейтинга. По информации самой редакции, за это время аудитория агентства увеличилась в три раза.
Sputnik — одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском и французском в 80 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском и китайском языках.
Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис находится в Москве.