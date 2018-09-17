В Раде предложили разработать законопроект об иностранных агентах

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости. Лидер фракции "Народный фронт" в Верховной раде Украины Максим Бурбак считает необходимым разработать и принять законопроект об иностранных агентах.

"Народный фронт инициирует разработку аналогичного закона в США 1938 года о регистрации иностранных агентов. Он должен стать, в том числе, одним из предохранителей накануне выборов в Украине", — заявил Бурбак в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник.

По его словам, парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны должен безотлагательно разработать и внести на рассмотрение Рады соответствующий закон.

"Мы считаем, что СМИ или неправительственные организации, которые этим законом будут признаны иностранными агентами, будут обязаны на постоянной основе информировать граждан Украины, что они действуют в интересах иностранного государства", — заявил Бурбак.

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие, как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в конгрессе США. Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".