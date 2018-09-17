Эксперт назвал заявление Столтенберга об ответе на кибератаки угрозой войны

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности применения пятой статьи устава альянса в случае проведения кибератак со стороны Москвы являются прямой угрозой войны, никаких кибератак в отношении НАТО Россия не планировала и не планирует, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
По его словам, Россия не планировала и не планирует кибератак против НАТО. "Все заявления по этому поводу в адрес нашей страны носили и носят характер неподтвержденных и голословных утверждений. У них нет ни одного доказанного подтвержденного факта о том, что на государственном уровне планировались кибератаки против стран-членов НАТО", — пояснил эксперт.
Можем ответить
Коротченко напомнил, что, в случае проявлении агрессии со стороны НАТО, России есть, чем ответить. "Столтенберг должен понимать, что пустые угрозы в адрес России абсолютно не работают. Россия имеет эффективные и профессиональные Вооруженные силы, которые могут дать отпор абсолютно любой агрессии с катастрофическими последствиями для того, кто предпримет попытку напасть на нашу страну. Мы не банановая республика и способны ответить эффективным и мгновенным ударом", — сказал эксперт.
Он напомнил, что на территории стран НАТО действуют уже пять центров для ведения киберопераций, в том числе против России, один из которых находится в Таллине. "Их деятельность вообще никак не контролируется и крайне непрозрачна. Поэтому в данной ситуации мы можем сказать, что если НАТО хочет снизить риски противостояния, в том числе в киберпространстве, необходимо начать обсуждение этих проблем на уровне совета Россия — НАТО", — резюмировал эксперт.
Заявление НАТО
Статья 5 устава НАТО в числе прочего гласит, что "вооруженное нападение на одну (договаривающуюся сторону — ред.) или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом".