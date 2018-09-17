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Эксперт назвал заявление Столтенберга об ответе на кибератаки угрозой войны

(обновлено: 11:41 17.09.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, архивное фотоГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности применения пятой статьи устава альянса в случае проведения кибератак со стороны Москвы являются прямой угрозой войны, никаких кибератак в отношении НАТО Россия не планировала и не планирует, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Это продолжение политики давления и русофобии. К сожалению, количество недружелюбных заявлений и угроз, которые звучат в последние месяцы от Вашингтона, Лондона и руководства Североатлантического альянса, только увеличивается. Опасность данных заявлений заключается в том, что впервые в вопросах так называемых кибератак нам угрожают пятой статьей, в соответствии с которой фактически под предлогом ответных коллективных действий на якобы проявление какой-то агрессии в адрес страны-члена НАТО, альянс собирается вести боевые действия против Российской Федерации. Это прямая угроза войны", — сказал Коротченко.

По его словам, Россия не планировала и не планирует кибератак против НАТО. "Все заявления по этому поводу в адрес нашей страны носили и носят характер неподтвержденных и голословных утверждений. У них нет ни одного доказанного подтвержденного факта о том, что на государственном уровне планировались кибератаки против стран-членов НАТО", — пояснил эксперт.

Можем ответить

Коротченко напомнил, что, в случае проявлении агрессии со стороны НАТО, России есть, чем ответить. "Столтенберг должен понимать, что пустые угрозы в адрес России абсолютно не работают. Россия имеет эффективные и профессиональные Вооруженные силы, которые могут дать отпор абсолютно любой агрессии с катастрофическими последствиями для того, кто предпримет попытку напасть на нашу страну. Мы не банановая республика и способны ответить эффективным и мгновенным ударом", — сказал эксперт.

Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk
© Фото : U.S. Air Force/Bobbi Zapka
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Комментируя проблему кибербезопасности, собеседник агентства отметил, что Россия неоднократно предлагала на различных площадках обсудить этот вопрос. "НАТО на это не реагирует. Кроме того, мы уже давно предлагаем альянсу включать на боевых самолетах, выполняющих полеты над Балтикой, транспондеры, чтобы повысить транспарентность и исключить риск военной угрозы, но НАТО на это не реагирует вот уже более двух лет, равно как и не отвечает на инициативы РФ по снижению риска киберугроз", — сказал Коротченко.

Он напомнил, что на территории стран НАТО действуют уже пять центров для ведения киберопераций, в том числе против России, один из которых находится в Таллине. "Их деятельность вообще никак не контролируется и крайне непрозрачна. Поэтому в данной ситуации мы можем сказать, что если НАТО хочет снизить риски противостояния, в том числе в киберпространстве, необходимо начать обсуждение этих проблем на уровне совета Россия — НАТО", — резюмировал эксперт.

Заявление НАТО

Хакер за компьютером
© Fotolia / Andrey Popov
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Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью порталу Axios, что альянс может применить пятую статью устава в случае проведения кибератак со стороны России, оговорившись, что "не автоматически, это зависит от характера кибератаки". До этого в заявлении саммита альянса, который прошел 11-12 июля в Брюсселе, сообщалось, что НАТО может в случае "гибридной войны" задействовать статью пятую устава о коллективной обороне, как и в случае вооруженного нападения.

Статья 5 устава НАТО в числе прочего гласит, что "вооруженное нападение на одну (договаривающуюся сторону — ред.) или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом".

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