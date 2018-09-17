Швейцария усложнила аккредитацию для российских дипломатов

ЖЕНЕВА, 17 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария ужесточила процедуру аккредитации для российских дипломатов, заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального департамента по международным делам (МИД).

В ведомстве подтвердили, что с весны три раза вызывали российского посла или временного поверенного для получения разъяснений по делу Скрипалей и ситуации вокруг лаборатории в Шпице.

"МИД призвал Россию немедленно прекратить нелегальную деятельность на территории Швейцарии и против швейцарских объектов", — заявил представитель пресс-службы министерства Пьерр-Ален Эльтшингер.

По его словам, Швейцария делится всей информацией с партнерскими государствами.

"В то же время мы продолжим усилия по сохранению хороших отношений с Россией", — подчеркнул Эльтшингер.

Ранее швейцарская газета Tages Anzeiger сообщила, что сейчас в Швейцарии работают десятки российских агентов. По данным издания, МИД страны неоднократно вызывал к себе российского посла и требовал прекратить незаконную деятельность. При этом в российском посольстве в Берне назвали публикацию "бездоказательной", работающей на подрыв двусторонних отношений. В дипмиссии подчеркнули, что никаких обвинений в адрес Москвы на встречах не выдвигалось.