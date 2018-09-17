В НАТО отметили прогресс Киева по внедрению стандартов альянса в армии

КИЕВ, 17 сен – РИА Новости. Помощник генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалес отметил успехи Киева в процессе внедрения стандартов альянса в украинской армии.

Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

"В НАТО более 1300 элементов стандартизации, которые Украина должна внедрить, ввести в свое законодательство, в нормативную базу. Украина имеет прогресс на этом пути. Мы, конечно, хотели бы видеть больше, но мы всегда хотим большего", — заявил Альваргонсалес в опубликованном в понедельник интервью интернет-изданию "Европейская правда".

По его словам, еще до предстоящих в 2019 году выборов на Украине Киев должен уделить внимание "развитию закона о национальной безопасности".

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.