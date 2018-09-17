В офисе издания yerevan.today идет обыск

ЕРЕВАН, 17 сен — РИА Новости. В офисе издания yerevan.today проходят обыски в рамках уголовного дела, возбужденного в связи с обнародованием записи телефонного разговора директора Службы нацбезопасности Армении и главы Специальной следственной службы, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и по связям с общественностью СК Наира Арутюнян.
"Осуществляются следственные действия в рамках уголовного дела, расследуемого в СК. Обыски проводятся в рамках уголовного дела по факту нарушения тайны телефонных переговоров директора СНБ и начальника Специальной следственной службы, записи и распространения разговора", — сказала Арутюнян.
Ранее по факту прослушки руководителей силовых структур были возбуждены два уголовных дела по статьям "Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений" и "Неправомерное завладение компьютерной информацией в целях получения сведений, имеющих особую ценность", а также "Превышение должностных полномочий".