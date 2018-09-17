В офисе издания yerevan.today идет обыск

ЕРЕВАН, 17 сен — РИА Новости. В офисе издания yerevan.today проходят обыски в рамках уголовного дела, возбужденного в связи с обнародованием записи телефонного разговора директора Службы нацбезопасности Армении и главы Специальной следственной службы, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и по связям с общественностью СК Наира Арутюнян.

"Осуществляются следственные действия в рамках уголовного дела, расследуемого в СК. Обыски проводятся в рамках уголовного дела по факту нарушения тайны телефонных переговоров директора СНБ и начальника Специальной следственной службы, записи и распространения разговора", — сказала Арутюнян.

На опубликованной в Сети записи телефонных разговоров директор СНБ Артур Ванецян заявляет главе Специальной следственной службы Сасуну Хачатряну, что сказал судье о необходимости ареста экс-президента Роберта Кочаряна. Он также посоветовал быть осторожным с генсеком ОДКБ Юрием Хачатуровым, так как это, по его словам, политическая проблема, которая может возмутить Москву. При этом Ванецян заявил, что премьер Армении Никол Пашинян сказал "закрыть" Хачатурова. Директор службы подтвердил подлинность записи.

Ранее по факту прослушки руководителей силовых структур были возбуждены два уголовных дела по статьям "Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений" и "Неправомерное завладение компьютерной информацией в целях получения сведений, имеющих особую ценность", а также "Превышение должностных полномочий".