Посольство России пока не получило данных о якобы пострадавшем в Солсбери

ЛОНДОН, 17 сен – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ пока не получило официального подтверждения от полиции Лондона и Уилтшира о якобы пострадавшем в Солсбери россиянине, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.

"Посольство этой ночью незамедлительно связалось как с правоохранительными органами в Лондоне, так и с полицией графства Уилтшир, чтобы подтвердить информацию о якобы наличии россиян среди пострадавших. Официального подтверждения от полиции пока нет", — сказал собеседник агентства.

Полиция графства Уилтшир в воскресенье вечером сообщила, что двум людям – мужчине и женщине — внезапно стало плохо в ресторане Prezzо в центре Солсбери, однако речи об отравлении нервно-паралитическим веществом не идет. СМИ сообщали, что один из пострадавших – россиянин.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.