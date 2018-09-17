В ДНР заявили об обстреле села украинскими силовиками

ДОНЕЦК, 17 сен — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по селу Саханка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили в понедельник журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

С 29 августа в Донбассе действует согласованное контактной группой по урегулированию конфликта в регионе "школьное" перемирие.

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по следующим направлениям: 07.00-07.30 (совпадает с мск) – Водяное (под контролем Киева — ред.) – Саханка (под контролем ДНР – ред.), выпущено восемь мин калибром 82 миллиметра, произведено пять выстрелов из БМП-1", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики утром в понедельник также вели огонь по окраинам Горловки из гранатометов и стрелкового оружия.

Саханка — село на юге ДНР, которое находится на линии соприкосновения. До конфликта в Донбассе здесь проживало более тысячи человек. Сейчас численность населения сократилась в разы.