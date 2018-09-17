У России нет данных о передаче Израилем в МАГАТЭ документов по Ирану

ВЕНА, 17 сен – РИА Новости. У РФ нет информации о том, что Израиль уже передал МАГАТЭ документы по якобы сохраняющейся ядерной программе Ирана, сообщил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

В конце апреля премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в прямом телеэфире на иврите и английском языках рассказал, что в распоряжение Израиля попал полутонный архив — порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад". Нетаньяху настаивал на том, что Иран нарушил свои международные обязательства уже тем, что скрыл данные о программе и хранил их в расчете на использование в будущем.

"У меня нет информации о том, что израильтяне уже передали свои материалы в МАГАТЭ. Если они это сделают, то секретариат займется их анализом. Наверняка на это понадобится много времени в силу огромного объема тех материалов, которые анонсировал премьер-министр Израиля в конце апреля, а также в силу того, что многие из них составлены на фарси", — пояснил Ульянов.

Он указал на то, что так называемое возможное военное измерение ядерной программы Ирана уже закрыто, на этот счет было принято решение Совета управляющих МАГАТЭ в декабре 2015 года.

"Если вдруг в ходе изучения представленных Израилем материалов секретариат найдет какие-то сведения, вызывающие вопросы с точки зрения соблюдения Ираном сегодня своих обязательств, то, наверное, он должен будет их тщательно изучить в контакте с иранскими партнерами. Беспокоить Совет управляющих по этим вопросам без серьёзных к тому оснований секретариату не следует", — заключил постпред.

Обличительное заявление Израиля прозвучало в разгар международной дискуссии о пересмотре ядерной сделки с Ираном, а 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.