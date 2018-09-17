Силовики 28 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (150)

ДОНЕЦК, 17 сен — РИА Новости. Украинские силовики 28 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

С 29 августа в Донбассе действует согласованное контактной группой по урегулированию конфликта в регионе "школьное" перемирие. Накануне командование ДНР сообщило о 26 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 28 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики около 90 мин, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов, стрелкового оружия.

"Жертв среди мирных граждан, разрушений жилых домов и гражданской инфраструктуры на настоящий момент не зафиксировано. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 377 единиц", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.