Портрет Александра Захарченко на здании Донецкого Государственного академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко. Архивное фото

Портрет Александра Захарченко на здании Донецкого Государственного академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко. Архивное фото

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Министерство госбезопасности ДНР опубликовало видео допроса мужчины, которого задержали в 2017 году по подозрению в покушении на главу самопровозглашенной республики Александра Захарченко.

На кадрах, которые публикует телеканал "Звезда", мужчина, представившийся Александром Подгореловым, признается, что его завербовали украинские спецслужбы. По словам задержанного, он собирался заложить самодельное взрывное устройство, изготовленное СБУ, в ресторане "Пушкин".

При этом он заявил, что вторая диверсионная группа готовила теракт в другом заведении. Для этого, по утверждению задержанного, планировалось использовать взрывное устройство нового типа, которое испытывали в Киеве в районе Бессарабского рынка. Его особенность — сигнал передатчика, который передается на расстоянии полутора-двух километров через любые препятствия, в том числе толстые бетонные стены, и не глушится.

По словам Подгорелова, раньше у СБУ не было такого оборудования. По его мнению, бомбу, которая стоит более десяти тысяч долларов, передали американские спецслужбы.

О том, когда именно происходил допрос — до или после гибели Захарченко, — не уточняется.

Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка. Ему было 42 года. Также смертельные ранения получил один из телохранителей, еще 11 человек оказались в больнице.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил о задержании по делу об убийстве Захарченко сотрудника украинских спецслужб. При этом он обвинил западные страны в покушении на лидера Донецкой народной республики.