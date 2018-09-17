Кучма призвал Трампа извиниться перед Украиной

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что американский лидер Дональд Трамп должен извиниться перед Киевом за то, что страны, подписавшие Будапештский меморандум, якобы его "обманули", об этом сообщает "Еспресо".

"Украину обманули, Северная Корея без ядерного оружия вообще ничего не стоит. Какой бы совет хотели дать в этом плане Трампу? Главное, надо вернуться и сказать: "Извините, я готов более активно помогать Украине в этой проблеме, которая сегодня является страшной не только для Украины, но и для Европы и всего мира", — сказал Кучма в кулуарах конференции "Ялтинская европейская стратегия".

Будапештский меморандум, подписанный 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, США и Великобритании, фактически стал документом, который лишил Киев ядерного оружия и положил начало его присоединению к Договору о нераспространении.

По словам замдиректора правового департамента МИД России Игоря Панина, тезис о нарушении Россией Будапештского меморандума, в котором Украина обвиняет Россию, несостоятелен, так как меморандум не является международным договором и не налагает дополнительные обязательства на государства помимо имевшихся у них на момент подписания.