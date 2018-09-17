Лидеры Южной Кореи и КНДР проведут встречи 18 и 19 сентября

ТОКИО, 17 сен – РИА Новости. Лидеры Южной Кореи и КНДР проведут двусторонние переговоры 18 и 19 сентября, главным вопросом на повестке дня станет денуклеаризация полуострова, заявил в ходе пресс-конференции в понедельник представитель администрации южнокорейского президента Им Чжон Сок.

"До недавнего времени проблема денуклеаризации стояла на повестке дня на переговорах между Севером и США. Сейчас вопрос денуклеаризации станет ключевым. Такие темы нельзя обсуждать на рабочем уровне. И даже, если они обсуждаются, то (на рабочем уровне – ред.) невозможно заключение никаких соглашений", — подчеркнул он.

Межкорейский саммит пройдет 18-20 сентября в столице КНДР. Ранее стало известно, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прилетит в Пхеньян прямым рейсом. Как сообщило накануне агентство Ренхап, южнокорейского лидера будут сопровождать руководители крупнейших корпораций страны, в частности, Samsung Electronics, Hyundai Motor Group, SK Group и LG group.

Накануне в Пхеньян выехала группа из 93 южнокорейских чиновников, журналистов и вспомогательного персонала выехала в воскресенье в КНДР для подготовки саммита с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Первая встреча корейских лидеров состоялась 27 апреля в демилитаризованной зоне в пограничном пункте Пханмунджом. Менее чем через месяц прошли вторые переговоры между главами Южной Кореи и КНДР.