В Крыму предложили рассмотреть вопрос водной блокады полуострова в ООН

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Вопрос о блокировании Украиной поставок воды в Крым необходимо рассмотреть на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил представитель республики в Общественной палате России, глава региональной болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер.

Делегация крымских общественников принимает участие в ежегодной конференции ОБСЕ по правам человека в Польше. Абажер, несмотря на протест украинской делегации, уже выступил на совещании, уделив в своем докладе внимание межнациональным отношениям в Крыму. Второе его выступление намечено на понедельник, 17 сентября.

"В своем выступлении я планирую осветить вопрос ущемления прав более двух миллионов жителей Крыма со стороны украинских властей, устроивших серию блокад, в том числе водную, перекрыв Северо-Крымский канал. Перекрыть днепровскую воду – это кощунство. Интересно, как бы отреагировали жители стран Евросоюза, если бы, к примеру, реку Дунай, которая проходит через десять государств, одна из стран перекрыла. Как бы себя чувствовали остальные девять? Я намерен предложить от имени ОБСЕ сделать обращение в адрес 73-й сессии ООН о рассмотрении отдельным вопросом — вопрос, связанный с блокадой Крыма со стороны Украины", — сказал РИА Новости Абажер.

Он напомнил, что, помимо водной блокады, Украина устроила полуострову энергетическую, продовольственную, транспортную, информационную блокады.

"Со стороны сопредельного государства идет дезинформация, подмена понятий в отношении крымчан. Нарушается свобода передвижения, так как Украина препятствует пересечению границы с Крымом иностранцами", — сказал Абажер.

Прекращение поставок воды в Крым

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подачу воды по каналу в республику полностью прекратили.

Ранее украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Киев никогда не подпишет контракт на поставку воды на полуостров, у которого будет российская принадлежность. В ответ депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик призвал главу МИД Украины "снять повязку с глаз" и напомнил, что именно Киев воздвиг дамбу на границе с полуостровом.

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