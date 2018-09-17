СМИ объяснили, почему Германия не откажется от российского газа ради США

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Германия не станет покупать американский сжиженный природный газ, так как он невыгоден для страны с экономической точки зрения и не обеспечит ее энергетическую безопасность, об этом пишет Handelsblatt.

В первую очередь, указывает издание, Германия не располагает необходимой инфраструктурой для получения американского топлива, а строительство нужного терминала, по мнению автора статьи, вряд ли окажется рентабельным.

Во-вторых, отмечает газета, Германия к 2050 году планирует полностью отказаться от углеродных источников энергии, поэтому инвестиции в новую газовую инфраструктуру, при существовании более дешевого "Северного потока-2", как считает автор статьи, кажутся сомнительными и маловероятными.

Кроме того, напоминает Handelsblatt, Россия обеспечивает лишь 6% энергетических потребностей Германии, что говорит об отсутствии какой-либо зависимости страны от российских поставок, о чем часто говорит Вашингтон.

Берлин вряд ли пойдет на риск утраты энергетической безопасности, меняя Россию на США, которые проводят политику "Америка превыше всего" и активно участвуют в торговых войнах, заключает автор статьи.

Против реализации "Северного потока-2" выступают ряд стран, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы экспорта в Европу своего СПГ.

Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства. Их лидеры также уверены, что это политический проект.

Российские власти, в свою очередь, многократно отмечали, что "Северный поток — 2" является исключительно экономическим проектом, Берлин также выражал готовность довести его до конца при условии сохранения транзита газа через Украину.