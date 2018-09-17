Число пострадавших из-за тайфуна "Мангхут" в Гонконге превысило 350 человек

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Число пострадавших из-за обрушившегося на Гонконг тайфуна "Мангхут" увеличилось до 362 человек, сообщает телерадиокомпания Гонконга RTHK.

Ранее агентство Синьхуа сообщало о 213 пострадавших. Тайфун обрушился на город в воскресенье в 17.00 по местному времени (12.00 мск). В нескольких районах были открыты 48 временных убежищ, где уже собрались 1219 человек. В колл-центры правительства поступили 179 сообщений о рухнувших деревьях. Также подтверждена информация о 26 затоплениях. По меньшей мере 889 авиарейсов были отменены в воскресенье в аэропорте Гонконга.

Ранее портал Rappler со ссылкой на национальную полицию сообщил, что в результате разгула супертайфуна "Мангхут" на Филиппинах погибли 59 человек, 47 получили ранения, 16 считаются пропавшими. Национальное метеорологическое управление Китая также ранее сообщило, что наивысший — "красный" — уровень опасности объявлен в южных прибрежных районах Китая.

"Мангхут" стал 22-м тайфуном в этом году и одним из наиболее сильных. Метеорологи рекомендуют местным властям быть готовыми к чрезвычайной ситуации и оперативно предпринять все необходимые меры для ликвидации последствий возможной катастрофы.