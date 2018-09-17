СМИ: в деле Скрипалей появились двое новых "подозреваемых"

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Предполагаемым "отравителям" бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александру Петрову и Руслану Боширову помогали еще два человека, пишет газета Sunday Mirror.

Как сообщил источник издания, Петров и Боширов встретились с "куратором, работавшим в посольстве", а также с еще одним "подозреваемым", который был врачом. Его роль заключалась в том, чтобы контролировать ход операции и убедиться, что ее исполнители случайно не отравятся сами.

Эта встреча могла состояться после того, как Петром и Боширов зарегистрировались в отеле City Stay в Лондоне, сообщает издание.

Вечеринка в гостинице

Ранее другой британский таблоид The Sun опубликовал материал, в котором со ссылкой на одного из постояльцев отеля утверждалось, что Петров и Боширов устроили в своем номере "вечеринку" с проституткой и наркотиками. Возмущенный гость якобы даже пожаловался на их поведение сотрудникам гостиницы, однако безрезультатно.

При этом, пишет The Sun, в комнате, в которой останавливались Петров и Боширов, после их отъезда даже пришлось делать косметический ремонт. Тем не менее, это не помешало полиции через месяц обнаружить в помещении следы "Новичка".

Дело Скрипалей

Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в британском городе Солсбери 4 марта. По утверждению Лондона, к покушению причастна Москва. Российская сторона это категорически отрицает.

МИД России неоднократно обращался в Форин-офис с требованием предоставить России доступ к расследованию и пострадавшим, а также с предложениями совместного расследования, однако Лондон не отреагировал. Помимо этого, МИД уличил премьер-министра Британии Терезу Мэй во лжи, поскольку она утверждала, что яд изготовили в России, однако в британской лаборатории Портон-Даун эти домыслы опровергли.

Пятого сентября в Великобритании обвинили в отравлении Скрипалей "агентов ГРУ" Александра Петрова и Руслана Боширова. Позднее они дали интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, рассказав, что посещали Солсбери в качестве туристов и не имеют отношения к спецслужбам. Петров и Боширов признались, что ничего не знают про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии. Как рассказала Симоньян, "подозреваемые" вышли на нее сами, позвонив на мобильный.

В МИД Великобритании интервью назвали лживым, а также примером очередного "запутывания вопроса" Россией. Москва претензии Лондона отвергла: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не понимает, на каком основании делаются такие заявления, а "ложью оказалось заявление британской стороны относительно того, что таких людей не существует".