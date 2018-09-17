Отравившихся в Солсбери посетителей ресторана приняли за россиян

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Двое пострадавших в ресторане в английском Солсбери предположительно являются русскими, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на очевидцев.

"Посетитель ресторана Аманда Ньютон сказала, что она сидела рядом с "двумя русскими", которым стало плохо, когда они ели в ресторане", — пишет издание.

В то же время источники телеканала Sky News сообщили, что только один из пострадавших был русским.

Официально информация о национальности пострадавших не подтверждена.

Телеканал RTE, в свою очередь, сообщил, что двое пострадавших посетителей ресторана находятся в сознании, им оказана помощь на месте.

"Служба скорой помощи сообщила, что пациенты, по последней информации, находятся в сознании и им была оказана помощь на месте", — говорится в сообщении телеканала.

Полиция разбирается

Полиция английского графства Уилтшир пока не знает, является ли новый инцидент в Солсбери преступлением или нет.

"На данный момент еще неясно, имело ли место преступление, выяснение продолжается. Окружная больница Солсбери работает в обычном режиме", — указывается в переданном в РИА Новости сообщении полиции Уилтшира.

"Сейчас мы можем подтвердить, что ничто не говорит о том, что речь идет об отравлении "Новичком". Оба человека остаются в больнице для наблюдения", — отмечается также в сообщении.

Полиция отмечает, что в связи с недавними событиями в Солсбери экстренные службы предприняли все возможные меры предосторожности. На данный момент инцидент более не считается крупным. Полицейское оцепление еще некоторое время сохранится вокруг Prezzo, уточняется в сообщении.

Дело Скрипалей

В марте, согласно версии Лондона, в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок" подвергся бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. Правительство Соединенного Королевства выступило с утверждением, что Россия с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.

Британская прокуратура 5 сентября предъявила обвинения по нескольким статьям двум "агентам ГРУ" россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову. Позднее мужчины дали интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян. Они рассказали, что посещали Великобританию как туристы, занимаются бизнесом в фитнес-индустрии, не знают о Скрипалях и не имеют никакого отношения к ГРУ. В Форин-офисе назвали интервью Петрова и Боширова лживым.