Отравившихся в Солсбери посетителей ресторана приняли за россиян

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Двое пострадавших в ресторане в английском Солсбери предположительно являются русскими, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на очевидцев.
"Посетитель ресторана Аманда Ньютон сказала, что она сидела рядом с "двумя русскими", которым стало плохо, когда они ели в ресторане", — пишет издание.
В то же время источники телеканала Sky News сообщили, что только один из пострадавших был русским.
Официально информация о национальности пострадавших не подтверждена.
Телеканал RTE, в свою очередь, сообщил, что двое пострадавших посетителей ресторана находятся в сознании, им оказана помощь на месте.
"Служба скорой помощи сообщила, что пациенты, по последней информации, находятся в сознании и им была оказана помощь на месте", — говорится в сообщении телеканала.
Полиция разбирается
"На данный момент еще неясно, имело ли место преступление, выяснение продолжается. Окружная больница Солсбери работает в обычном режиме", — указывается в переданном в РИА Новости сообщении полиции Уилтшира.
"Сейчас мы можем подтвердить, что ничто не говорит о том, что речь идет об отравлении "Новичком". Оба человека остаются в больнице для наблюдения", — отмечается также в сообщении.
Полиция отмечает, что в связи с недавними событиями в Солсбери экстренные службы предприняли все возможные меры предосторожности. На данный момент инцидент более не считается крупным. Полицейское оцепление еще некоторое время сохранится вокруг Prezzo, уточняется в сообщении.
Дело Скрипалей
Британская прокуратура 5 сентября предъявила обвинения по нескольким статьям двум "агентам ГРУ" россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову. Позднее мужчины дали интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян. Они рассказали, что посещали Великобританию как туристы, занимаются бизнесом в фитнес-индустрии, не знают о Скрипалях и не имеют никакого отношения к ГРУ. В Форин-офисе назвали интервью Петрова и Боширова лживым.