СМИ: семья Бутиной хочет приехать к ней в США, но сейчас это невозможно

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Семья арестованной россиянки Марии Бутиной хочет поехать в США, чтобы поддержать ее, но сейчас не имеет такой возможности.

"Нам бы хотелось поддержать ее, приехав и повидавшись с ней, но пока это нереально", — рассказал отец арестованной Валерий Бутин в интервью газете "Известия".

Бутин добавил, что у его дочери есть возможность говорить с родителями по телефону не более двух раз в неделю. "Кроме того, звонки очень дорогие", — сказал он.

Бутин также отметил, что, несмотря на некоторое улучшение бытовых условий, его дочь до сих пор находится в режиме "административной сегрегации", который предполагает 22-часовое пребывание в одиночной камере с возможностью выхода, в том числе для телефонных переговоров, глубоко ночью с 1.00 до 3.00 местного времени. Также Бутиной запрещены прогулки, нельзя смотреть телевизор и читать газеты.

Ранее сообщалось, что до 17 августа Бутину содержали в тюрьме Вашингтона, а затем ее без предупреждения перевели в тюрьму Александрии (около столицы). Отец Бутиной отметил, что, несмотря на все запросы, ответ на причину перевода власти США не дают.

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".