Британская полиция оцепила ресторан в Солсбери

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Полиция оцепила ресторан в центре английского Солсбери после того, как два человека почувствовали себя плохо во время ужина в воскресенье вечером, говорится в заявлении полицейского управления графства Уилтшир.

Как заявили правоохранители, медиков вызвали в сетевой ресторан итальянской кухни Prezzo на центральной улице Солсбери в 18.45 по местному времени (20:45 мск) после того, как плохо себя почувствовали два человека — мужчина и женщина. Стражи порядка в качестве меры предосторожности оцепили ресторан и ближайшие дороги. В настоящее время полицейские пытаются установить обстоятельства случившегося.

Телеканал Sky News, в свою очередь, сообщил, что на место были направлены четыре машины скорой помощи, в том числе группа по работе с опасными веществами.

Оказана помощь на месте

Двое пострадавших посетителей ресторана в английском Солсбери находятся в сознании, им оказана помощь на месте, сообщает RTE.

"Служба скорой помощи сообщила, что пациенты, по последней информации, находятся в сознании и им была оказана помощь на месте", — говорится в сообщении телеканала.

По словам очевидцев, пострадавшие были русскими. Официально их национальность не подтверждена.

Дело Скрипалей

В начале марта после посещения итальянского ресторана Zizzi в центре Солсбери были найдены без сознания бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Позже выяснилось, что они отравились нервно-паралитическим веществом. Лондон обвиняет в причастности к преступлению Москву. Российская сторона категорически это отрицает.

В начале сентября британские власти объявили о том, что подозревают в совершении преступления Руслана Боширова и Александра Петрова. Спустя неделю после заявления Лондона русские "отравители Скрипалей" дали интервью главреду RT. В разговоре с Маргаритой Симоньян они заявили о своей непричастности к покушению в Солсбери. Мужчины заверили, что приехали в британский город исключительно в туристических целях.

В воскресенье газета Sunday Mirror выступила с утверждением, что предполагаемым "отравителям" Петрову и Боширову помогали еще два человека, пишет. Как заявил источник издания, "отравители" Скрипалей. встретились с "куратором, работавшим в посольстве", а также с еще одним "подозреваемым", который был врачом. Его роль заключалась в том, чтобы контролировать ход операции и убедиться, что ее исполнители случайно не отравятся сами.

Эта встреча могла состояться после того, как Петром и Боширов зарегистрировались в отеле в Лондоне, сообщает издание.

Москва пока не прокомментировала эту информацию.

"Версии" британских СМИ

В британских СМИ нередко появлялась информация о деле Скрипалей, которая впоследствии не находила подтверждения. В частности, та же Mirror писала, что в отравлении Скрипалей участвовала, помимо Боширова и Петрова, группа из четырех человек, известных как "чистильщики". Газета Daily Mail сообщала, что главным подозреваемым была женщина.

Таблоид The Sun писал, что нервно-паралитическое отравляющее вещество "Новичок" якобы изготовили в лаборатории СВР в Ясенево в Москве, а в опубликованной почти одновременно статье The Times утверждалось, что яд был произведен на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы Саратовской области.

МИД Великобритании также уличили во лжи: в марте в Twitter ведомства была опубликована запись, из которой следовало, что специалисты из лаборатории Портон-Даун установили российское происхождение отравляющего вещества. Позднее в лаборатории заявили, что не определили, где именно произвели яд, после чего твит Форин-офиса был удален.