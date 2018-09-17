Власти Грузии решили отложить рассмотрение идеи об экспорте марихуаны

ТБИЛИСИ, 17 сен – РИА Новости. Парламент Грузии решил позже приступить к рассмотрению инициативы о производстве конопли для экспорта, заявил спикер законодательного органа Ираклий Кобахидзе.

Грузинский премьер Мамука Бахтадзе на прошлой неделе заявил, что правительство рассматривает возможность легализации выращивания марихуаны в медицинских целях и отправки на экспорт. По его словам "культивация конопли будет строго регламентирована".

Кобахидзе пояснил в разговоре с журналистами, что законопроект состоит из двух пакетов: первая часть подразумевает законодательное регулирование употребления конопли, а второй — производства продуктов из конопли с целью экспорта. По его словам, парламент сначала рассмотрит первую часть.

"Для населения эта тема очень важна. Необходимо больше информировать народ, для этого требуется время. По просьбе МВД мы приступим к рассмотрению вопроса, который касается употребления марихуаны в стране. После решения конституционного суда в стране образовался вакуум и наша задача состоит в том, чтобы заполнить этот вакуум",- заявил Кобахидзе журналистам.

Председатель парламента добавил, что "парламент не спешит с рассмотрением вопроса культивации марихуаны". Кобахидзе так же отметил, что власти страны начнут консультации на эту тему с грузинской церковью, которая в свою очередь выступила строго против данной инициативы.

Ранее конституционный суд Грузии удовлетворил иск лидеров оппозиционной партии "Гирчи" и постановил отменить административное наказание за употребление марихуаны, признав это "правом на свободное развитие личности".