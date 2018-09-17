Немцы уличили США в обходе санкций. Те просто оказались хитрее

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Немецкие СМИ обвинили США в несоблюдении санкций. Речь идет о якобы незаконных поставках российских двигателей для американских ракет и травматических пистолетов "Оса", которыми вооружаются полицейские штата Аризона. Берлин негодует: Вашингтон легко обходит антироссийские ограничения, когда это выгодно, но если на повестке интересы Европы — упрекает в обмане. Почему американцы не нарушают закон и все же поступают нечестно, разбиралось РИА Новости.

Космос выше любых ограничений

Подмосковное НПО "Энергомаш" поставляет США ракетные двигатели уже четверть века. Сейчас американцы закупают РД-180 и РД-181. Первый — для ракет Atlas V, которые используются для военных, научных и коммерческих запусков. Производит эти ракеты СП United Launch Alliance, принадлежащее компаниям Boeing и Lockheed Martin.

Второй — для ракет Antares, выпускаемых аэрокосмической компанией Orbital ATK и применяемых в основном для запусков космического корабля Cygnus. С 2008 года он доставляет грузы на Международную космическую станцию.

Хотя российские двигатели используются в том числе для военных запусков (как в случае с Atlas V), поставки осуществляются на основе двустороннего сотрудничества в космической сфере, которому уже третий десяток лет.

Антироссийские санкции запрещали сотрудничество с "Энергомашем". Но поскольку собственных двигателей для этих ракет американцы еще не разработали, запрет отменили. В прошлом году заказали двадцать РД-180. А в конце июля — еще шесть. В сентябре поступил заказ и от Orbital ATK на четыре РД-181. Поставки запланированы на 2021 год. Именно эти сделки вызвали недовольство Германии.

"Белый дом давит на Европу, требуя выполнения санкционного законодательства. Но сами они забывают ему следовать, когда коммерческая выгода берет верх над политикой. Разработка собственного двигателя обойдется в три миллиарда долларов. Российский РД-181 дешевле", — пишет в немецком издании Handelsblatt журналист Андре Баллин.

Вашингтон пока не ответил на претензии Берлина. Москва же еще летом заявила, что продолжит поставки, если этого захотят американцы. "Мы рассчитываем, что переговоры с США будут вестись и дальше. Несмотря на санкции, надо сохранять экспорт высокотехнологичной продукции", — сказал тогда глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Неприкасаемая оговорка

Опрошенные РИА Новости эксперты не видят в поставках российских ракетных двигателей нарушений и считают подозрения немецких журналистов необоснованными. "В каждом пакете антироссийских санкций есть важная оговорка: запреты и ограничения не затрагивают российско-американские связи в космической сфере. Имеется в виду сотрудничество по МКС, особенно пилотируемые полеты. США считают эту сферу стратегической, от которой напрямую зависят жизнь и здоровье космонавтов. Поэтому космос — неприкасаемый", — объяснил РИА Новости эксперт по космической политике Павел Лузин.

Два года назад Orbital ATK вошла в число компаний, выигравших контракты NASA на доставку грузов на МКС. До 2024-го космические корабли этой компании должны не менее шести раз побывать на орбите. Так что российско-американское сотрудничество в космосе, скорее всего, продолжится.

"Что до закупок двигателей РД-180 для Atlas V, то эту ракету американцы разрабатывали для военных целей. И сегодня она используется для военных запусков, а значит, это затрагивает безопасность США. Поэтому двигатели из-под санкций выведены", — говорит Лузин.

Россия тоже заинтересована сохранить сотрудничество в космической сфере. Американские контракты обеспечивают основную выручку "Энергомаша". Переговоры с НПО много лет ведет Китай, но пока стороны не заключили ни одной сделки.

Москва готова продолжить работу с американцами и в авиастроении. Треть экспортируемого за рубеж титана приходится на их рынок. Компания Boeing много лет использует этот металл для обшивки самолетов. Осенью Boeing и российское предприятие по производству титана "ВСМПО-Ависма" планируют открыть в России второй авиастроительный завод по выпуску титановых штамповок, необходимых при сборке самолетов. Первый совместный завод работает в Свердловской области почти десять лет.

Препятствием для сотрудничества в ракетно-двигательной и авиастроительной областях могут стать не санкции, а контрсанкции Москвы, предложенные депутатами Госдумы. Народные избранники считают, что России следует первой отказаться от поставок в США ракетных двигателей и титана. Однако пострадают от этого прежде всего отечественные производители. "Компания "ВСМПО-Ависма" ни в каких санкционных списках не фигурирует. Контрсанкции ударят сначала по ней. Найти альтернативного поставщика титана проще, чем нового покупателя", — полагает Лузин.

Российский пистолет на страже американского порядка

Недовольство немецких СМИ вызвали и возможные поставки в США российского огнестрельного оружия. "Пистолеты типа "Оса" считаются травматическим гражданским оружием нелетального действия. Но производит их концерн "Техмаш", который находится под западными санкциями", — настаивает журналист Андре Баллин.

Три года назад пистолетами "Оса" заинтересовались полицейские штата Аризона. Российское травматическое оружие привлекло их тем, что оснащено электронным устройством, которое тестирует готовность патронов к стрельбе. В прошлом году в Аризону поступила первая партия. После испытаний полицейские штата выразили желание расширить поставки.

"Пистолеты "Оса" производит ООО "Новые оружейные технологии". Это подмосковное предприятие не входит в структуру "Техмаша", значит, оно не под санкциями. Но руководит компанией Геннадий Бедиев — разработчик "Осы". Создавал травматический пистолет он во время работы в НИИ прикладной химии, а этот институт уже входит в "Техмаш". И "Осу" от своего имени почему-то продает именно "Техмаш", — описывает ситуацию Лузин.

Программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев пояснил РИА Новости, что в законе "О противодействии неприятелям Америки через санкции" CAATSA есть оговорка. "Формально сделки в оборонке запрещены, однако в законе предусмотрены исключения. В каждом конкретном случае они определяются дополнительно", — уточнил Тимофеев.

Эксперты сошлись во мнении, что США не нарушают антироссийские ограничения. "Санкции жесткие, но в них всегда есть определенный коридор возможностей. Над текстом всегда скрупулезно работают. Читатель обращает внимание на два или три основных пункта документа, а все остальное — это описание, как он действует", — отметил Лузин.

© AP Photo / Maxim Marmur Ракетные двигатели РД-180 в НПО "Энергомаш" © AP Photo / Maxim Marmur Ракетные двигатели РД-180 в НПО "Энергомаш"

Международное право vs американские санкции

Во всей этой истории эксперты обращают внимание на главную претензию Германии. "Американцы требуют от Европы выполнения санкций. Но если это выгодно, сами нарушают закон", — указывает немецкий журналист.

Хотя подозрения немцев не подтверждаются, развернувшаяся в Германии дискуссия интересна сама по себе. "Немецкие СМИ через историю с ракетными двигателями подняли тему непростых отношений Берлина и Вашингтона. Американцы жестко давят на Европу из-за "Северного потока — 2", вызывая недовольство немецкого бизнеса. Наложить санкции на газопровод проще, чем запретить российско-американское сотрудничество в космосе", — полагает Павел Лузин.

Иван Тимофеев считает претензии Германии к США закономерными. "Когда немцы обвиняют США в нарушении санкций, они рассматривают действия американцев с точки зрения международного права, в соответствии с которым нельзя вводить санкции, исходя из интересов конкуренции. Однако в случае с "Северным потоком — 2" санкции используются как раз для того, чтобы продвинуть в Европу американский газ, потеснив российский".

Помимо газопровода, США недовольны военно-техническим сотрудничеством союзников с Россией. Чтобы убедить отказаться от российских поставок, Вашингтон, по своему обыкновению, вводит санкции. Впрочем, американцы не отрицают, что в этих ограничениях есть элементы конкурентной борьбы. "Многие страны имеют исторические отношения с российской военной техникой, которая дешевле нашей. Но мы добиваемся, чтобы они отказались от нее, стремясь приобрести технику американского производства", — прямо заявил заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон.

Сейчас Белый дом убеждает Индию и Турцию не покупать у России зенитно-ракетный комплекс С-400. Однако если Индия вошла в число стран, которые американцы временно не будут наказывать за военное сотрудничество с Москвой, то для Турции нет никаких поблажек. Ситуация постепенно заходит в тупик.

"Анкара не собирается отказываться от С-400. За это американцы вроде как должны ввести санкции. Но Турция — ключевой член НАТО, санкции усугубят их и без того непростые отношения. Поэтому пока поставки российских комплексов не начались, США включили на полную мощность дипломатические инструменты", — говорит Лузин.

Закрыть глаза на происходящее американцы тоже не смогут, поскольку это прямое нарушение закона о санкциях CAATSA. "Поправки к закону, способные вывести Анкару из-под удара, может принять только конгресс. Пойдет ли он на это, выяснится лишь после ноябрьских выборов", — заключил эксперт.