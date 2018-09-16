СБУ запретила въезд британскому политику Мюррею

КИЕВ, 16 сен – РИА Новости. Служба безопасности Украины на три года запретила въезд на территорию страны британскому политику Эндрю Мюррею, который является советником лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина, сообщает в воскресенье украинское издание "Апостроф".

Как сообщается в документе СБУ, опубликованном на сайте издания, решение о запрете въезда на территорию Украины на три года было принято в июне 2018 года. В комментарии изданию в СБУ заявили, что Мюррей был объявлен персоной нон грата, поскольку "считается частью глобальной пропагандистской сети" Москвы относительно Крыма и событий на востоке Украины.

"Это не шаг, который мы принимаем легкомысленно, а это означает, что он считается потенциальной угрозой нашей национальной безопасности", — приводит слова издание собеседника в СБУ.

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