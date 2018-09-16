Активное участие Си Цзиньпина в ВЭФ говорит о доверии Путину, заявил Песков

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Участие лидера Китая Си Цзиньпина в дискуссии на пленарном заседании Восточного экономического форума говорит о том, что он доверяет президенту РФ Владимиру Путину, ему комфортно в России и Дальний Восток является важным для него регионом, считает пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

В этом году участниками дискуссии также стали премьер-министр Японии, премьер Южной Кореи и президент Монголии.

"Во-первых, участие главы Китая в пленарной сессии, в дискуссии, это, наверное, свидетельство той атмосферы доверия, которая есть между нашими странами. Действительно, традиционно председатель не принимает участие в дискуссии. Он не принимал участия в Давосе. И то, что он принял решение все-таки полноформатно участвовать в форуме, говорит о том, что "а" — ему здесь комфортно, "б" — он доверяет своему визави Путину и "с" — для него это важный регион, важное для него событие где, вы видели, он блестяще, на высочайшем уровне участвовал", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".

Песков также отметил серьезную работу на Дальнем Востоке, благодаря которым он становится конкурентноспособным. "Форум не может приблизить Дальний Восток. Все-таки не забывайте, что работает огромная команда, работают тысячи людей. Генерирование новых проектов, ТОРов, наполнение этих ТОРов конкретным содержанием… Вице-премьер Трутнев, который курирует это дело, организует масштабнейшую работу. Вот это приближает Дальний восток, это делает его конкурентноспособным, дает ему дополнительные преимущества. Потому что давайте не забывать, что именно Дальний Восток России находится в регионе, который развивается опережающими темпами по сравнению с Европой. Поэтому, конечно, нужно соответствовать", — добавил он.