На китайскую провинцию Гуандун обрушился супертайфун "Мангхут"

Женщина настигнута порывом сильного ветра, который связан с прибытием тайфуна Мангхута в город Янцзян южнокитайской провинции Гуандун. 16 сентября 2018

Женщина настигнута порывом сильного ветра, который связан с прибытием тайфуна Мангхута в город Янцзян южнокитайской провинции Гуандун. 16 сентября 2018

ПЕКИН, 16 сен — РИА Новости. Супертайфун "Мангхут" в воскресенье вечером достиг побережья провинции Гуандун на юге Китая, сообщает местный метеорологический центр.

Двадцать второй по счету в этом году тайфун обрушился на район Тайшань города Цзэньмэнь примерно в 17.00 по местному времени (12.00 мск). Скорость ветра в момент приземления тайфуна достигала 45 метров в секунду, что равнозначно 14 баллам.

Ранее субботу метеорологическое управление Китая объявило наивысший — "красный" — уровень опасности в южных прибрежных районах в связи с приближением супертайфуна.

В провинции Гуандун были эвакуированы 100 тысяч местных жителей, около 36 тысяч рыболовных шхун вернулись в порты из моря, приостановлено авиасообщение из аэропортов Шэньчжэня, Чжухая и Гуанчжоу, прекращено движение скоростных поездов по всей провинции. Власти также отменили занятия в школах.

Тем временем в провинции Хайнань были эвакуированы около 80 тысяч жителей, 24 тысяч рыболовецких шхун вернулись в порты, закрыты все туристические объекты, приостановлена продажа железнодорожных билетов.

Власти специального административного района Макао открыли два убежища, которые смогут вместить 24 тысячи человек.