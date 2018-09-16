Абэ напомнил о неизменности позиции Токио по территориальному вопросу

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Позиция Токио относительно принадлежности Курильских островов неизменна, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в эфире телеканала NHK.

"Я озвучил нашу позицию президенту России Владимиру Путину: вначале мы должны разрешить территориальный спор и только потом заключить мирный договор", — заявил глава кабмина в ходе предвыборных дебатов.

Ранее Владимир Путин на заседании Восточного экономического форума с участием Абэ предложил Токио заключить мирный договор до конца этого года без предварительных условий.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Тракт о торговле и границах от 1855 года.

В 1956 году Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения. Советская сторона рассчитывала поставить точку в территориальных спорах, однако Токио не стал отказываться от претензий на все острова. В итоге мирный договор так и не был заключен.

Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.