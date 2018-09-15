МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. TripAdvisor закрыл комментарии о Солсберийском соборе в связи с большим числом недостоверных отзывов.

"TripAdvisor временно не принимает отзывы об этом объекте, так как он привлек к себе повышенное внимание в связи с недавним событием", — говорится в сообщении на странице сайта, посвященной собору.

Администрация сайта объяснила эту меру резким увеличением числа комментариев от людей, которые в действительности этот объект не посещали.

В настоящий момент всем желающим поделиться впечатлениями от посещения достопримечательности предлагается оставить отзыв "через некоторое время".

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Отравление в Солсбери

Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери в начале марта. Инцидент вылился в крупный международный скандал. Британские власти обвинили в случившемся Россию, однако в Москве все обвинения категорически отрицают: российские власти неоднократно призывали Лондон провести совместное расследование, но британская сторона не ответила на запросы и отказала в доступе к Скрипалям.

Кроме того, МИД уличил премьер-министра Терезу Мэй во лжи, поскольку она утверждала, что яд изготовили в России, однако в британской лаборатории Портон-Даун эти домыслы опровергли.

Пятого сентября британские власти предъявили фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей" Александра Петрова и Руслана Боширова, которые якобы являются сотрудниками ГРУ. При этом сами "подозреваемые" рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что их поездка в Британию носила исключительно туристический характер: мужчины планировали "оторваться" в Лондоне и посетить Солсберийский собор. Петров и Боширов признались, что ничего не знают про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии.