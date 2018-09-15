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Порошенко обвинил Россию в желании "оккупировать" Азовское море‍

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Сентябрь 2018 (22)
(обновлено: 17:01 15.09.2018)
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© Фото : пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике КрымПатрульный катер береговой охраны Пограничной службы ФСБ России в Керченском проливе. Архивное фотоПатрульный катер береговой охраны Пограничной службы ФСБ России в Керченском проливе. Архивное фото
© Фото : пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в том, что она блокирует заходы судов в Азовское море, чтобы его "оккупировать". Он пообещал усилить военную мощь в регионе, а также подать на Россию в суд. В Москве заявление украинского лидера назвали нелепым.

Вооруженные силы Украины в Приазовье
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О том, что Россия собирается "оккупировать" Азовское море, Порошенко заявил в интервью американской газете Washington Post.

"Это жесткое нарушение международного права, и мы не можем это принять. Мы укрепляем наших военных там и начинаем дело против России в международной постоянной палате третейского суда", — цитирует слова главы государства его сайт.

Порошенко добавил, что Россия "не имеет права атаковать или останавливать наши суда, перевозящие товары и пассажиров из двух важных портов Украины — Мариуполя и Бердянска". По его словам, блокирование судна с украинской металлопродукцией всего на день приводит к убыткам в тысячи долларов.

"Если Россия не остановится, у нас есть лишь один инструмент — санкции", — заявил украинский президент.

США обеспокоены

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, со своей стороны, заявил, что Вашингтон обеспокоен присутствием российских сил в Азовском море.

Флагман Военно-морских сил Украины фрегат Гетман Сагайдачный. Архивное фото
© Фото : Public domain
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"Мы не принимаем российских утверждений о территориях в водах <…> и считаем, что присутствие российских сил стало очень провокационным и агрессивным шагом", — сказал он.

В июле Госдеп выпустил Крымскую декларацию — формальный документ, определяющий непризнание Крыма частью России официальной политикой США. "Совместно с союзниками, партнерами и международным сообществом США отвергают попытку России аннексировать Крым и обещают поддерживать эту политику до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена", — говорится в декларации.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

"Неча на зеркало пенять"

На заявление Порошенко ответили в Крыму. Глава общественной палаты республики Григорий Иоффе назвал предположение о том, что Россия может оккупировать Азовское море, нелепым.

Бердянский морской порт
© РИА Новости / А. Молчалин
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Несоразмерные претензии. Киев замахнулся на все Азовское море
"Все это фантастические предположения, которые делаются с одной целью — продемонстрировать, что руководство украинского государства якобы является самым прозорливым, самым острожным и патриотичным. Украинской стороне надо просто выполнять международные правила, связанные с морским правом. Досмотр, который проводится, это совершенно в рамках закона, а вот то, что делает Украина, задерживая российские суда и моряков, — это пиратство", — сказал Иоффе РИА Новости.

По его словам, высказывания Порошенко можно охарактеризовать яркой русской поговоркой: "На зеркало неча пенять, коли рожа крива".

"Пусть посмотрят на себя и свои поступки. Тогда все станет понятно. Первоначальная вина за все, что сегодня происходит в отношениях между Россией и Украиной, лежит на нынешней киевской власти", — добавил Иоффе.

Вынужденная мера

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Россия вынуждена усилить меры безопасности в Азовском море в ответ на террористические и пиратские угрозы со стороны украинских властей.

Береговая охрана Украины во время патрулирования Азовского моря
© AFP 2018 / Alexander Khudoteply
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"Россия должна была обезопасить своих рыбаков, мирных граждан, в том числе и корабли, которые заходят в Азовское море, от непредсказуемой и агрессивной политики властей Украины, готовых идти на захват кораблей и арест граждан, сродни сомалийским пиратам, как это было с крымским сейнером "Норд", — сказал он.

По его словам, экипажи кораблей, проходящих через Керченский пролив, с пониманием относятся к штатным досмотрам. Никаких нарушений международного морского права российская сторона не допускает.

"Командиры и экипажи кораблей, которое заходит в Азовское море, понимают, что все делается исключительно в целях безопасности", — подчеркнул депутат.

Ситуация в Азовском море

Украинские пограничники 25 марта задержали в Азовском море крымский сейнер "Норд". На борту находились десять членов экипажа, все — граждане России. Однако киевские власти сочли их украинцами и обвинили в незаконном пересечении границы. Но доказать незаконность попытки пересечения границы пограничники так и не сумели, в результате в конце августа административное дело закрыли из-за истечения сроков. 

Сотрудники пограничной службы Украины в Азовском море
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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При этом капитана "Норда" обвиняют по уголовной статье "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

После задержания "Норда" Россия усилила меры безопасности в Черном и Азовском морях, в частности — ужесточила досмотр судов, следующих в украинские порты через Керченский пролив. Киев жалуется, что из-за этого суда якобы простаивают, а их владельцы несут потери. При этом крымское погрануправление ФСБ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

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