Эрдоган назвал условие открытия границ Турции с Арменией

БАКУ, 15 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что без урегулирования карабахского конфликта невозможно открытие границы страны с Арменией и установление дипотношений с Ереваном.

"Без урегулирования конфликта, без возвращения беженцев в свои родные дома не может быть и речи об открытии границ и установления каких-либо отношений", — сказал Эрдоган, выступая на военном параде в честь 100-летия освобождения Баку от армяно-дашнакских и большевистских сил на площади Азадлыг в Баку.

Процесс нормализации армяно-турецких отношений начался по инициативе бывшего тогда армянского президента Сержа Саргсяна осенью 2008 года. В октябре 2009 года главы МИД Армении подписали в Цюрихе протокол об установлении дипотношений и протокол о развитии двусторонних отношений, которые должны быть ратифицированы парламентами двух стран. Однако уже в декабре 2009 года бывший тогда премьером Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не ратифицирует протоколы без разрешения карабахского конфликта. А 22 апреля 2010 года Саргсян подписал указ о приостановлении процесса ратификации армяно-турецких протоколов, заявив, что Турция не готова продолжать начатый процесс; 16 февраля 2015 года глава государства отозвал протоколы из повестки парламента.

Первого марта 2018 года Саргсян аннулировал протоколы. Он заявил, что Армения сделала все, чтобы не оставлять вопрос урегулирования армяно-турецких отношений будущим поколениям. Однако, по его мнению, Анкара "не сделала ни единого шага для ратификации и вступления в силу документов".