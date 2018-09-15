В ДНР заявили о гибели ополченца у линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (142)

ДОНЕЦК, 15 сен — РИА Новости. Официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов сообщил, что у линии соприкосновения в Донбассе от выстрела снайпера ВСУ погиб ополченец, который оказывал помощь мирным жителям.

"Вчера украинские силовики открыли целенаправленный огонь по нашему военнослужащему, который оказывал помощь пожилым людям, проживающим вблизи линии соприкосновения в Ленинском. Украинский снайпер подло, практически в спину, выстрелом в безоружного, убил 20-летнего парня", — сказал Безсонов журналистам в субботу.