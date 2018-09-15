МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российский сенатор Франц Клинцевич, комментируя слова президента Петра Порошенко, заявил, что РФ не играет с Украиной в игры.

Ранее Порошенко написал в Twitter, что действие соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом позволяет утверждать, что Украина Россию переиграла.

"Россия не играет с Украиной никакие игры. Просто Петр Порошенко решил в очередной раз повесить лапшу на уши собственному народу, манипулируя цифрами. Но почему-то, несмотря на ассоциацию Украины и ЕС, которая действует уже второй год, более 5 миллионов украинцев продолжают работать на постоянной основе в России, не перебираясь в Европу", — написал сенатор в Facebook.

По его словам, "игру в преддверии президентских выборов на Украине ведет сам Петр Порошенко, причем краплеными картами".

На Украине весной 2019 года пройдут президентские выборы, а осенью – парламентские.