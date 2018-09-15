Порошенко счел ассоциацию Украины с Евросоюзом победой над Россией‍

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Украина смогла "переиграть Россию", считает президент страны Петр Порошенко. Такое заявление он сделал на проходящем в Киеве форуме международной организации "Ялтинская европейская стратегия".
"Могу констатировать, что Россию мы переиграли, и прошло уже больше года, как соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу. Доля Евросоюза в экспорте колеблется от 42 до 43 процентов, стремительно приближаясь к 50 процентам, и это значительно компенсирует те потери, которые нам причинила Россия", — написал он в Twitter.
Политика замещения
В последние годы Киев ведет политику замещения продукции российского производства.
Параллельно Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли с Россией в рамках СНГ и о введении эмбарго на некоторые российские товары.
Несмотря на эти препятствия, Россия по-прежнему остается крупнейшим инвестором в украинскую экономику (436 миллионов долларов), а оборот внешней торговли между странами за первые полгода составил 5,838 миллиарда долларов.
В то же время, как отмечал депутат Верховной рады Вадим Рабинович, свободная экономическая зона с ЕС пока приносит только убытки.
"Торговый баланс с Россией растет каждый месяц по одной простой причине, потому что свободная экономическая зона с Европой принесла нам только убытки <…> У нас абсолютно нулевой торговый баланс (с Европой. — Прим. ред.). А как можно торговать в минус везде?" — сказал парламентарий.
В свою очередь, журналист Юрий Светов рассказал в эфире радио Sputnik, что Украина фактически на грани банкротства, поэтому "берет деньги, не стесняясь, где только можно".
Очередное прощание с Москвой
Порошенко также заявил, что закрепление в конституции курса на сближение с Европой и вступление в НАТО — еще один повод "помахать ручкой Москве".
"До свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес. Это месседж и нашим западным партнерам, которые неоднократно нам говорили, что двери открыты", — сказал он.
Эксперты и обычные пользователи соцсетей скептически отнеслись к этому заявлению, напомнив, что это не первое "прощание" украинских властей с Россией.