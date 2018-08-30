Политолог: РФ - крупнейший инвестор Украины? Это может быстро прекратиться

Россия стала крупнейшим инвестором Украины в первой половине 2018 года, подсчитали в Киеве. Несмотря на это, украинские власти продолжают подрывать интересы инвесторов, считает политолог Юрий Светов. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

В первой половине 2018 года Россия инвестировала в Украину больше, чем все другие страны, – 436 млн долларов, что составило 36% от общих иностранных инвестиций. Об этом свидетельствует отчет Государственной службы статистики Украины.

В общей сложности за этот период на Украину поступило 1,259 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.

Помимо России вкладывали также Кипр (219 млн долларов), Нидерланды (207,7 млн долларов), Австрия (58,7 млн долларов), Польша (54,1 млн долларов), Франция (46,9 млн долларов) и Великобритания (43,4 млн долларов).

Чистый приток средств на Украину по финансовому счету за январь-июнь 2018 года составил 922 млн долларов, что на 30,8% меньше, чем годом ранее, или на 28,6% меньше, чем в январе-июне 2017 года.

Эти данные в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог, журналист Юрий Светов.

"Украина фактически на грани банкротства, поэтому берет деньги, не стесняясь, где только можно. Тем более, если судить по заявлениям их политиков, они берут эти деньги как некий "долг" России перед Украиной, которую Россия обязана после "веков угнетения" восстанавливать. Понятно, что у нашего бизнеса есть интересы на Украине, мы слишком долго были связаны развитыми экономическими отношениями. И если эти инвестиции приносят прибыль, они будут туда вкладываться. Но мне кажется, что это может быстро прекратиться, потому что мы сейчас слышим от руководства Украины постоянные заявления о разрыве Договора о дружбе и сотрудничестве, о всяком прекращении транспортного сообщения и прочее. И те, кто инвестирует на Украину, рискуют потом долго думать, как же им вернуть то, что они туда вложили ", — сказал Юрий Светов.