Крупный пожар на юге Казахстана потушен, пострадавших нет

АЛМА-АТА, 15 сен — РИА Новости. Крупный пожар, возникший в субботу утром в цехе по производству пластиковых окон в Шымкенте (на юге Казахстана), ликвидирован, жертв и пострадавших нет, сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

Как сообщалось, информация о горении крыши здания отдельно стоящего цеха в индустриальной зоне города поступила к спасателям в 04.20 местного времени (01.20 мск). Локализация пожара на площади около пяти тысяч квадратных метров была достигнута в 06.34 (03.34 мск).

"В 07.50 (04.50 мск) пожар силами пожарных полностью потушен. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и размер нанесенного ущерба устанавливаются", — проинформировал Иманкулов.

В ликвидации возгорания принимали участие 85 пожарных, было задействовано 20 единиц техники.