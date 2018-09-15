В Казахстане вспыхнул крупный пожар в цехе по производству пластиковых окон

АЛМА-АТА, 15 сен — РИА Новости. Крупный пожар в цехе по производству пластиковых окон произошел рано утром в Шымкенте (на юге Казахстана), площадь возгорания, по предварительным данным, составляет пять тысяч квадратных метров, сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

По его информации, в 04.20 местного времени (01.20 мск) поступила информация о горении крыши здания отдельно стоящего цеха в индустриальной зоне города.

"Локализация пожара достигнута в 06.34 (03.34). Тушение продолжается. В тушении пожара задействовано 20 единиц техники, участвуют 85 пожарных", — проинформировал Иманкулов.