Японские СМИ рассказали о приватном разговоре Путина и Абэ

ТОКИО, 15 сен — РИА Новости. Лидеры России и Японии Владимир Путин и Синдзо Абэ обменялись мнениями по дальнейшим переговорам после того, как российский президент на пленарной сессии ВЭФ сделал предложение японскому премьеру заключить мирный договор без предварительных условий до конца года, сообщает телеканал NHK со ссылкой на источник.

Как отмечает телеканал, обмен мнениями состоялся на соревнованиях по дзюдо, на которых присутствовали оба лидера. Кроме них в беседе участвовал только переводчик. Содержание не раскрывается, но телеканал делает предположение, что речь шла о дальнейшем течении двусторонних переговоров.

После возвращения на родину премьер-министр Японии Синдзо Абэ столкнулся с жесткой критикой своего поведения во время этого предложения российского президента, суть которой заключается в том, что Абэ не возразил Путину, несмотря на то, что такое предложение идет вразрез с официальной позицией Японии.

На то, что после предложения два лидера провели обмен мнениями, намекнул и сам Абэ. "Позиция Японии заключается в том, чтобы сначала решить территориальную проблему, а потом заключить мирный договор. Это позицию я озвучивал и до, и после этого высказывания (российского лидера о мирном договоре без предварительных условий – ред.). От президента Путина была реакция", — приводит телеканал выступление Абэ на партийных дебатах в пятницу.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.