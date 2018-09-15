Прокуратура Швейцарии подозревает "шпионов" из России в кибератаках на WADA

МОКВА, 15 сен – РИА Новости. Швейцарские прокуроры полагают, что заподозренные в шпионаже российские граждане, высланные из Нидерландов, могли быть замешаны в кибератаках против Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает нидерландская газета NRC Handelsblad.
В материале NRC Handelsblad сообщается, что прокуратура Берна подтвердила эту информацию. Газета пишет, что расследование швейцарской прокуратуры в отношении россиян было открыто в марте 2017 года.
"Два российских шпиона, которые были арестованы в Гааге этой весной, также подозреваются в кибератаках на WADA в Луизиане", — пишет издание со ссылкой на заявление прокуратуры.
Хакеры Fancy Bears в 2016 году опубликовали результаты взлома баз данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), из которых следует, что WADA разрешало применять запрещенные вещества по терапевтическим исключениям (TUE) ряду известных спортсменов. Гендиректор WADA Оливье Ниггли выразил уверенность, что кибератаки идут из России, и призвал российские власти сделать все возможное для прекращения деятельности хакеров. Российская сторона неоднократно отрицала подобные обвинения, называя их безосновательными.