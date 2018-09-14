Украина пожаловалась на действия российских пограничников в Азовском море

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым пожаловался на своей странице в Facebook на действия российских пограничников в Азовском море.

По его словам, российский пограничный катер якобы совершал опасные маневры и "перерезал курс" судна украинских пограничников.

Бабин назвал действия экипажа российского корабля "грязной провокацией".

Усиление контингента ВСУ в Азовском море

На прошлой неделе Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение усилить военное присутствие в Азовском море. Украинские военные обещали "обеспечить полный контроль" ситуации в регионе.

В течение недели Украина перебросила в Азовское море два бронекатера типа "Гюрза-М": "Лубны" и "Кременчуг". Всего в состав украинских ВМС входят шесть таких катеров. Все они построены на заводе "Кузня на Рыбальском", принадлежащем Петру Порошенко. Ранее СМ сообщали, что поставки катеров неоднократно приходилось переносить из-за многочисленных просчетов в конструкции.

Обстановка в Азовском море

Киев обвиняет Москву в блокировании судов, которые следуют в украинские порты через Керченский пролив, из-за чего они простаивают и приносят убытки владельцам. При этом в МИД Украины отметили, что российские пограничники не нарушают протокол осмотра при проверке судов.

Погрануправление ФСБ в Крыму, в свою очередь, заявляло, что все проверки иностранных судов проходят в соответствии с нормами международного морского права, а замечаний или претензий от судовладельцев не поступало.