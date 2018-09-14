Израильские военные застрелили третьего палестинца за день

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

ГАЗА, 14 сен — РИА Новости. Израильские военные застрелили третьего за день палестинца в ходе столкновений с участниками протестов вдоль границ сектора Газа, сообщила РИА Новости представитель местного министерства здравоохранения Вафаа Яги.

Выступления продолжают пятимесячную череду акций "Великого марша возвращения", которые проходят каждую пятницу с участием тысяч жителей анклава.

"В районе Аль-Бурейдж центральной части сектора Газа погиб третий за сегодня палестинец", — сказала собеседница агентства, уточнив, что одному из убитых было 12 лет.

Ранения, по ее данным, получили 248 человек, из которых 120 потребовалась госпитализация.

Всего в выступлениях "марша возвращения", который идет с 30 марта и регулярно перерастает в стычки с израильскими войсками, погибли 177 палестинцев, свыше 19,6 тысячи были ранены, свидетельствуют подсчеты минздрава.

Израильская армия сообщает, что сегодняшние акции собрали около 13 тысяч человек, которые жгут покрышки, кидают в солдат и пограничные заграждения камни, бутылки с зажигательной смесью и взрывные устройства. Несколько раз протестующие проникали на израильскую сторону, но практически сразу возвращались назад.

Армия в ответ применяет спецсредства и стрелковое оружие. Военные также атаковали два поста боевиков из правящего в анклаве движения ХАМАС, задействовав для этого танк и летательный аппарат, сказано в сводке.

Осколками взрывного устройства, брошенного палестинцами, легко ранен израильский офицер, помощь ему оказана на месте, уточняют военные.

Массовость и интенсивность пограничных протестов заметно возросли в последние две недели, когда стало известно о срыве переговоров между ХАМАС и Израилем о долгосрочном перемирии в секторе Газа.