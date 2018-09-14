НАТО не ищет конфронтации с Россией, заявил Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Страны НАТО не намерены провоцировать конфликт с РФ, действия альянса носят пропорциональный и оборонительный характер, заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая в фонде Heritage в Вашингтоне.

"Отвечая на вопрос, собираются ли страны альянса провоцировать конфликт с РФ: мы не будем. Альянс носит оборонительный характер, а увеличение присутствия на восточном фланге является пропорциональным ответом на действия РФ в связи с Украиной и аннексией Крыма, дестабилизации востока Украины", — заявил Столтенберг, отвечая на вопросы из зала.

"НАТО не ищет конфронтации с РФ, и нет противоречия в том, чтобы быть сильными в своем подходе к РФ и искать при этом диалог, стремиться снижать напряженность", — добавил он.

По его словам, "в проигрыше будут все, если мы будем двигаться в сторону новой "холодной войны" и гонки вооружений".