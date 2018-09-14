В Белом доме прокомментировали признание Манафортом вины

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Решение экс-руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта признать себя виновным в суде никак не связано с самим Трампом, заявила журналистам пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.

Ранее Манафорт признал себя виновным по двум пунктам обвинения в преступном сговоре, что позволит ему избежать второго процесса, и договорился о сотрудничестве со спецпрокурором Робертом Мюллером. Манафорт уже был признан виновным по восьми пунктам обвинений в финансовых преступлениях.

"Это не имеет абсолютно никакой связи с президентом или его победой в президентской кампании 2016 года", — заявила Сандерс.

Мюллер расследует предположения о "сговоре" Трампа с Россией на президентских выборах, Кремль и Белый дом опровергают наличие каких-либо связей между Москвой и Трампом. Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы ведется также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами