В Астане полиция переедет в бывший пятизвездочный отель

АСТАНА, 14 сен – РИА Новости. Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов рассказал о скором переезде столичного департамента полиции в здание бывшей гостиницы Ramada Plaza, сообщает Sputnik Казахстан. По мнению чиновника, улучшение условий труда сотрудников полиции положительно скажется на их желании выполнять свою работу.

Глава МВД отметил, что после того, как столицу Казахстана перенесли из Алма-Аты, для сотрудников правоохранительных органов в Астане не было построено ни одного здания.

"Один районный отдел находится в коттедже, который акимат арендовал у частного лица. Следователи сидят на подоконниках, допрашивают людей. Нам стыдно, когда люди стоят в очереди в коридоре и ждут, когда их допросят по заявлению. Это очень плохая ситуация, и вот, наконец, вопрос решается", — сказал министр.

Касымов уточнил, что был вынужден издать приказ о запрете перевода сотрудников из Астаны в другие регионы, поскольку полицейские не желали работать в таких условиях.

"Я издал приказ два года назад о запрещении перевода сотрудников из Астаны. Все они поступают в Астану, а потом, поработав здесь в таких условиях, пишут рапорта и хотят уехать все", — рассказал министр.

Вопрос переезда столичного департамента полиции в 22-этажное здание отеля Ramada Plaza не решался долго. После длительных переговоров все же было принято решение передать здание стражам правопорядка.

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