Суд отпустил министра инфраструктуры Украины под личное поручительство

КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Соломенский районный суд Киева отпустил министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, подозреваемого в незаконном обогащении и декларировании недостоверных данных, под личное поручительство министра молодежи и спорта Игоря Жданова и депутата Верховной рады Украины Федора Бендюженко.

Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) заподозрили Омеляна в незаконном обогащении и декларировании недостоверных данных об имуществе, о чем его официально уведомили. По словам руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, обвинение просило об избрании министру меры пресечения в виде залога размером в 5 миллионов гривен (175,4 тысячи долларов).

"В удовлетворении ходатайства отказать. Избрать Владимиру Омеляну… меру пресечения в виде личного поручительства ", — сказала судья Анна Сергиенко.

При этом суд обязал депутата Рады от "Народного Фронта" Федора Бендюженко и министра Жданова обеспечить выполнение Омеляном процессуальных обязательств, возложенных на него судом.

В частности, суд обязал министра инфраструктуры являться к детективам НАБУ по первому требованию, уведомлять их об изменении места проживания, воздержаться от общения со свидетелями, а также сдать паспорта и документы, дающее право выезда за границу.

По версии следствия, доходы Омеляна, полученные им с 2000 года по 2018 год, когда он находился на госслужбе, не соответствуют расходам. Кроме того, министр, по мнению следователей, внес в декларацию о доходах недостоверные данные относительно двух автомобилей и дома, в котором проживал со своей семьей.

В 2017 году бюро провело у Омеляна обыски. В отношении него начато расследование по статьям "декларирование недостоверной информации" и "незаконное обогащение". Омелян заявил, что готов сотрудничать с правоохранителями, и считает, что в его декларации нет нарушений.