ВЛАДИВОСТОК, 14 сен — РИА Новости. Инновационные технологии в краткосрочной перспективе могут вызвать раскол в обществе, но в долгосрочной общество сможет извлекать из них максимум выгоды и минимизировать негативный эффект, заявил в интервью РИА Новости соучредитель технологического гиганта, компании Tencent, основатель крупнейшей в мире премии в сфере образования, китайский миллиардер-филантроп Чарльз Чэнь Идань.
По его мнению, это прокладывает путь для использования технологий на благо общества.
"Технологии тревожат некоторых, потому что они приносят неопределенность. Стремительные темпы технологического прогресса означают, что мы не можем предсказать, какие навыки будут востребованы, когда сегодняшние школьники станут рабочей силой", — пояснил он.
Чарльз Чэнь Идань в 2013 году покинул руководящую должность в компании Tencent и посвятил себя филантропии и образованию, учредив крупнейшую в мире премию в области образования Yidan Prize.