ВЛАДИВОСТОК, 14 сен — РИА Новости. Инновационные технологии в краткосрочной перспективе могут вызвать раскол в обществе, но в долгосрочной общество сможет извлекать из них максимум выгоды и минимизировать негативный эффект, заявил в интервью РИА Новости соучредитель технологического гиганта, компании Tencent, основатель крупнейшей в мире премии в сфере образования, китайский миллиардер-филантроп Чарльз Чэнь Идань.

"Инновационные технологии в краткосрочной перспективе могут вызвать раскол в обществе. Но если посмотреть с долгосрочной перспективы, то в каждом обществе есть свои механизмы для баланса, которые извлекают максимум пользы от позитивного влияния технологий и минимизируют негативный эффект", — заявил Чэнь Идань.

По его мнению, это прокладывает путь для использования технологий на благо общества.

"Технологии тревожат некоторых, потому что они приносят неопределенность. Стремительные темпы технологического прогресса означают, что мы не можем предсказать, какие навыки будут востребованы, когда сегодняшние школьники станут рабочей силой", — пояснил он.

Он подчеркнул, что именно поэтому общество должно уделять очень большое внимание образованию, чтобы дети имели широкий арсенал навыков, которые позволят им конкурировать с искусственным интеллектом и благополучно развиваться в быстро меняющемся мире.

Чарльз Чэнь Идань в 2013 году покинул руководящую должность в компании Tencent и посвятил себя филантропии и образованию, учредив крупнейшую в мире премию в области образования Yidan Prize.

Читайте полный текст интервью >>