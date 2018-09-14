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Интервью

Чарльз Чэнь Идань: инновационные технологии могут вызвать раскол в обществе

(обновлено: 12:01 14.09.2018)
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© Фото : пресс-службой Yidan Prize FoundationСоучредитель телекоммуникационного гиганта Tencent, основатель крупнейшей в мире премии в сфере образования Yidan Prize Чарльз Чэнь ИданьСоучредитель телекоммуникационного гиганта Tencent, основатель крупнейшей в мире премии в сфере образования Yidan Prize Чарльз Чэнь Идань
© Фото : пресс-службой Yidan Prize Foundation

Образование почитается в Китае еще со времен Конфуция. Ежегодно правительство КНР выделяет миллионы на стипендии и гранты не только своим студентам, но и учащимся из других стран. От вклада в образование не остаются в стороне и китайские миллиардеры, которые смогли добиться успеха благодаря образованию. О том, почему благотворительность в сфере образования становится трендом в Китае, как современные технологии и искусственный интеллект могут повлиять на образование в будущем и к чему должны стремиться сегодняшние студенты, в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума во Владивостоке рассказал соучредитель телекоммуникационного гиганта Tencent, основатель крупнейшей в мире премии в сфере образования Yidan Prize Чарльз Чэнь Идань. Беседовала Жанна Манукян.

— Чарльз, в этом году вы принимаете участие в Восточном экономическом форуме. Почему вы решили приехать? Что вы думаете об образовании в России? Есть ли у вас какие-то планы запустить образовательные проекты в России? Обсуждали ли вы с российскими властями или представителями бизнеса благотворительность в сфере образования?

— Меня пригласили на Восточный экономический форум во Владивостоке, чтобы я выступил с речью относительно интернационализации образования, и я с радостью принял это предложение, потому что этот вопрос очень мне близок. Поощрять лучший опыт в образовательных исследованиях и проливать свет на них — все это помогает улучшить результаты образования во всем мире. Это ключевая миссия премии Yidan Prize, которую я основал, оставив пост главы Tencent.

Студенты во время лекции
© Fotolia / Monkey Business
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Yidan Prize отдает должное выдающимся лицам, финансирует образовательные проекты всему миру, и любой человек, в том числе из России, может претендовать на нее, если их работа имеет международное значение. Лауреаты 2018 года будут объявлены в Гонконге 16 сентября 2018 года.

Согласно данным нашего доклада, в России очень высокий уровень выпускников в сфере науки, технологий, инжиниринга и математики. Национальная программа обучения России также придает важное значение просвещению и развитию навыков для будущего. Я надеюсь, что больше российских работников образования узнают о премии и подадут заявку на ее получение, а также будут принимать участие во Всемирном саммите 10 декабря в Гонконге.

Я надеюсь на дискуссии во Владивостоке относительно образования и надеюсь продолжить этот диалог с просветителями со всего мира, в том числе из России.

— Вы участвовали в панели, касающейся образования и технологий. Вы основатель интернет-компании. Как вы думаете, куда ведут человечество технологии? Какое они оказывают влияние на образование? Какие, на ваш взгляд, ценности образование должно прививать молодому поколению?

— Технологии тревожат некоторых, потому что они приносят неопределенность. Стремительные темпы технологического прогресса означают, что мы не можем предсказать, какие навыки будут востребованы, когда сегодняшние школьники станут рабочей силой. Именно поэтому мы должны уделять очень большое внимание образованию, чтобы наши дети имели широкий арсенал навыков, которые позволят им конкурировать с искусственным интеллектом и благополучно развиваться в быстро меняющемся мире.

С другой стороны, сами технологии могут позволить нам достигнуть этой цели. Распространение интернета и дистанционного обучения делают образование более доступным для всех, в том числе в самых бедных и отдаленных районах. Вдобавок к этому большие данные и искусственный интеллект помогают сделать инструменты образования более эффективными.

Поэтому я уверен, что вместо того, чтобы бояться технологий, мы должны вместе использовать силу технологий для улучшения результатов образования во всем мире. Важно также держать в голове, что основная и важнейшая цель образования остается неизменной — помочь людям раскрыть свой потенциал на работе на пользу общества и социального благополучия.

Если мы посмотрим на историю последних 200 лет, то увидим, что человечество очень хорошо адаптировалось к технологиям и инновациям. Технологии — это лишь инструменты, которые нейтральны по своей природе. Все зависит от того, как мы определяем их ценность.

Инновационные технологии в краткосрочной перспективе могут вызвать раскол в обществе. Но если посмотреть в долгосрочной перспективе, то в каждом обществе есть свои механизмы для баланса, которые извлекают максимум пользы от позитивного влияния технологий и минимизирует негативный эффект. Это прокладывает путь для использования технологий на благо общества.

— В 2013 году вы оставили пост руководителя в Tencent для того, чтобы сфокусироваться на филантропии и образовании. Что побудило вас принять это решение?

— Мое путешествие к филантропии началось с основания фонда Tencent Foundation — это благотворительная "рука" компании Tencent. Работая на многих проектах, я видел, как важно работать на благо других людей. И я думал над тем, как другие могут извлечь выгоду от такого типа филантропии. Как я могу вовлечь больше заинтересованных людей, чтобы увеличить масштаб влияния.

Мне стало понятно, что образование — это краеугольный камень всего. Улучшение образования — самый лучший способ помочь огромному числу людей, преумножая позитивный эффект от этого.

В 2013 году компания Tencent находилась в очень хорошем положении в плане доходности и потенциала дальнейшего роста, а приложение WeChat и другие мобильные услуги быстро получали популярность. Я разработал план передачи моей должности и был готов начать новую главу в своей жизни.

После проведения большой работы и исследований в 2016 году я основал премию Yidan Prize, чтобы привлечь всеобщее внимание к стратегии образования и вовлечь все стороны в дискуссию по улучшению качества образования на глобальном уровне.

Я надеюсь, что все больше заинтересованных лиц выступят с идеями по образованию. Образование — очень сложный предмет, поэтому я хотел, чтобы лучший опыт в сфере образования преумножался и распространялся по всему миру. Именно поэтому мы каждый год в декабре проводим саммит Yidan Prize, предоставляя площадку для обсуждения идей, которые могут иметь применение на глобальном уровне. С нетерпением жду объявления лауреатов премии Yidan Prize-2018 16 сентября в Гонконге.

—  Как вы думаете, филантропия стала трендом в Китае? Почему это происходит?

Выступление Си Цзиньпина на съезде Коммунистической партии Китая. Архивное фото
© AFP 2018 / Stringer
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— Культура Китая поощряет заниматься чем-то, что приносило бы пользу остальным и было бы благом для всего мира в целом. В прошлом люди делали благотворительные взносы и опускали их в благотворительные урны, но теперь интернет сделал благотворительность проще и быстрее и поэтому более распространенным.

Традиционно образование очень почитается в Китае. Я — пример одной из миллионов жизней, которая изменилась благодаря силе образования. Я верю в то, что образование — ответ для общественного прогресса, поэтому я воодушевлен тем, что все больше и больше моих соотечественников посвящают свое время и ресурсы улучшению образования.

— Какой бы вы дали совет молодым людям, которые получают образование?

— Я бы напомнил молодым людям быть добрыми и быть смелыми для того, чтобы стремиться к личностному росту и развитию. Образование — это не только запоминание фактов, но и культивирование, развитие этих важных качеств. Если бы я мог дать совет, то я бы сказал: "Помните, что действительно важно для вас, и верьте в себя".

 

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