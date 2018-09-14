Абэ подтвердил позицию Токио по мирному договору с Россией

ТОКИО, 14 сен — РИА Новости. Правительство Японии продолжит придерживаться позиции, согласно которой мирный договор с Россией может быть заключен только после разрешения существующего территориального спора между двумя странами, заявил в пятницу японский премьер-министр Синдзо Абэ.
"Это правда, что он (президент РФ Владимир Путин — ред.) заявил "давайте исправно работать над мирным договором". Нет никаких сомнений в его убежденности о необходимости заключения мирного договора", — подчеркнул Абэ в ходе проходящих дебатов в рамках предвыборной кампании председателя правящей Либерально-демократической партии Японии.
Вместе с этим японский премьер уточнил, что официальный Токио сохраняет позицию, согласно которой "сначала должно быть решение территориального вопроса, а потом — заключение мирного договора".
На состоявшейся на Восточном экономическом форуме во Владивостоке пленарной сессии с участием Синдзо Абэ президент России Владимир Путин сделал предложение заключить мирный договор до конца этого года без предварительных условий. Ранее в пятницу Абэ заявил о готовности провести встречу с Путиным в ноябре-декабре этого года, однако не уточнил ни предполагаемых дат, ни возможного места проведения подобного саммита.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
опять двадцать пять, это уже истерическая ипонская упёртость! подкаблучники сшпистов смеют от нас требовать земли, попутали вашпе! пора уже им жёстко дать понять, чтоб забыли об этом навсегда нам абсолютно нет необходимости в энтом "мирном договоре"!
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