Абэ подтвердил позицию Токио по мирному договору с Россией

ТОКИО, 14 сен — РИА Новости. Правительство Японии продолжит придерживаться позиции, согласно которой мирный договор с Россией может быть заключен только после разрешения существующего территориального спора между двумя странами, заявил в пятницу японский премьер-министр Синдзо Абэ.

"Это правда, что он (президент РФ Владимир Путин — ред.) заявил "давайте исправно работать над мирным договором". Нет никаких сомнений в его убежденности о необходимости заключения мирного договора", — подчеркнул Абэ в ходе проходящих дебатов в рамках предвыборной кампании председателя правящей Либерально-демократической партии Японии.

Вместе с этим японский премьер уточнил, что официальный Токио сохраняет позицию, согласно которой "сначала должно быть решение территориального вопроса, а потом — заключение мирного договора".

На состоявшейся на Восточном экономическом форуме во Владивостоке пленарной сессии с участием Синдзо Абэ президент России Владимир Путин сделал предложение заключить мирный договор до конца этого года без предварительных условий. Ранее в пятницу Абэ заявил о готовности провести встречу с Путиным в ноябре-декабре этого года, однако не уточнил ни предполагаемых дат, ни возможного места проведения подобного саммита.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.