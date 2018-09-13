Военный в Солсбери во время расследования отравления Сергея Скрипаля и его дочери. Архивное фото

Военный в Солсбери во время расследования отравления Сергея Скрипаля и его дочери. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. США могут не ввести "жесткий пакет санкций" против России по делу Скрипалей, если Москва разрешит проводить инспекции на своих химических объектах, заявила помощник госсекретаря Маниша Сингх.

"Мы дали им понять, что они могут не попасть под санкции, если они позволят инспекции, как это предусмотрено (в американском законе. — Прим. ред.), если они дадут нам гарантии, которые можно было бы проверить, относительно того, что они не будут применять нервно-паралитические вещества против своих граждан снова. Они этого пока не сделали. В связи с этим мы ожидаем крайнего срока в ноябре, чтобы ввести очень жесткий пакет санкций", — сказала она на слушаниях в палате представителей.

Для того чтобы избежать санкций, Москва должна выполнить несколько условий, а потом еще американские законодатели должны засвидетельствовать, что они выполнены.

Первым условием является предоставление "надежных гарантий", что Россия не использует сейчас и не будет использовать в будущем химическое и биологическое оружие как в "нарушение международного права", так и "против своих собственных граждан".

"Кроме того, Россия должна быть готова разрешить проверки на местах наблюдателям ООН, или другим международно признанным независимым наблюдателям, или заслуживающими доверия средствами, чтобы убедиться, что власти не используют химическое или биологическое оружие", — добавила представитель госдепа.

Санкции планируется ввести по закону 1991 года о контроле за химическим и биологическим оружием и предотвращении войны.

Санкции по делу Скрипалей

Очередные американские санкции против России вступили в силу 27 августа. Основанием для них стали обвинения в адрес Москвы в применении химического оружия в Солсбери.

Эти санкции запрещают любую помощь Москве со стороны Вашингтона. Исключение может составить срочная гуманитарная поддержка, продукты питания, сельскохозяйственные товары.

Также США прекратили лицензирование российских госкомпаний на экспорт оружия и продукции двойного назначения. Здесь тоже есть исключения – товары, необходимые для сотрудничества в космосе и обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Еще одним пунктом нового пакета стал отказ в кредитовании со стороны любой американской организации.

При этом в Вашингтоне заявляли, что в ноябре введут второй, более жесткий пакет санкций, который может затронуть кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.

Отравление в Солсбери

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери 4 марта. Это вызвало серьезный международный скандал. Лондон обвинил в произошедшем Москву, Россия категорически отрицает все обвинения.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Кроме того, российский МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, но в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Пятого сентября Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. Но, как сами подозреваемые рассказали в интервью главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян, они были в Великобритании с туристической поездкой, с ГРУ не связаны, занимаются бизнесом и к делу Скрипалей не имеют никакого отношения.